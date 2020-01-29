Пекин, , 03:11 — REGNUM От нового коронавируса в Китае умерли 131 человек, а число случаев вызываемого им заболевания пневмонией по данным на утро 29 января достигло 5 515. Это следует из сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов Китая.

Ещё у почти 7 тысяч жителей Китая подозревается заражение новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 28 января в Китае было зафиксировано 106 смертей и около 3 тысяч случаев заболевания от нового коронавируса.

Ранее в Шанхайском восточном госпитале Университета Тунцзи объявили, что на выпуск вакцины против коронавируса, основанной на новом поколении технологии mRNA, потребуется не более 40 дней.

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