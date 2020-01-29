Токио, , 02:55 — REGNUM В сеть выложили информацию о возможном протагонисте предстоящей игры Resident Evil 8, его противниках и сюжете игры. Об этом 29 января сообщил портал Screen Rant.

Инсайдеры сообщили, что Capcom в будущей игре может сохранить механику и стиль Resident Evil 7. Если так и будет, то Итан Уинтерс вернётся в качестве «играбельного» персонажа, а сама игра будет выполнена в формате от первого лица.

События будут происходить в гористой и заснеженной местности, главный герой начнёт игру в деревне, а впоследствии доберётся до некого замка. Источники также сообщают, что его основной противник будет представлять собой нечто «умное», а другие враги могут оказаться старыми знакомыми из Resident Evil 7.

Издание отмечает, что проверить эту информацию сейчас нельзя, однако если учесть историю франшизы, то она выглядит достаточно правдоподобно.

Ранее ИА REGNUM сообщило: известный инсайдер дал понять, что поклонники игровой серии могут не ждать выхода Resident Evil 8 в ближайшие годы. Он пояснил, что около 6−7 месяцев назад Capcom решила перезагрузить проект игры.

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