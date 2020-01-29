Пекин, , 02:54 — REGNUM Верховный суд Китая призвал усилить тяжесть наказания за преступления, ставящие под угрозу профилактику и контроль за распространением нового коронавируса, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

На заседании, созванном ведущими партийными членами Верховного народного суда, судебные службы и гарантии должны в полной мере работать на борьбу против эпидемии нового коронавируса.

Суд пообещал сурово наказывать любого, кто будет использовать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию с целью подрыва общественной безопасности и порядка на рынке, производить или продавать поддельные лекарства и медицинское оборудования, заниматься незаконной торговлей или транспортировкой редких видов животных, распространять слухи и донимать медицинских работников.

В суде подчеркнули, что будут надлежащим образом разбирать все дела, связанные с нынешней эпидемией, а также отметили, что законные права и интересы граждан будут защищены в соответствии с законом. Напомним, что жертвами нового коронавируса в Китае стали уже более 100 человек.