Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Пользователи социальной сети Facebook пожаловались на проблемы в ее работе, об этом 28 января сообщает специальный портал Downdetector.

По данным ресурса, неполадки в работе Facebook стали отмечаться с вечером 28 января или с 01:54 29 января по московскому времени. Наибольшие проблемы возникли у пользователей в Соединенных Штатах, Мексике, Бразилии и Колумбии. О причинах неполадок не сообщается.

По данным портала, у 38% пользователей возникает проблема с обновлением новостной ленты, еще 35% жалуются на полное отключение социальной сети. В свою учётную запись не могут войти 26%.