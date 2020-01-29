Пекин, , 02:45 — REGNUM Места приема и подачи публичных жалоб и предложений в центральные партийные и государственные учреждения Китая были временно закрыты из-за эпидемии нового коронавируса, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной администрации по рассмотрению общественных жалоб и предложений Китая (NPCPA), данный шаг призван защитить безопасность и здоровье людей на время вспышки нового коронавируса. Власти призывают все жалобы отправлять через интернет. Закрытие касается как центральных, так и локальных приемных.

На время закрытие, чиновники должны оставаться на своем посту и надлежащим образом работать с гражданами через интернет. Как сообщало ИА REGNUM, Министерство общественной безопасности КНР пообещало усилить борьбу с незаконным оборотом диких животных на время эпидемии коронавируса.

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