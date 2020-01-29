Санта-Клара, США, , 02:23 — REGNUM Компания AMD утверждает, что её новый пакет драйверов Adrenalin 2020 Edition 20.1.4 способен повысить производительность игры Warcraft 3: Reforged на 11%. Об этом 28 января сообщил журнал PC Gamer.

Производитель добавил, что таких показателей могут добиться обладатели видеокарты RX 5700 XT. Издание отмечает, что по поводу производительности карт серий Navi, Vega и Polaris AMD не сообщила никакой информации.

Новые драйверы также должны повысить производительность в Journey to the Savage Planet и исправить ошибки работы Vulkan в Red Dead Redemption 2.

Напомним, Warcraft 3: Reforged уже доступна для скачивания тем, кто сделал предзаказ. Релиз игры состоялся сегодня, 29 января 2020 года. Она представляет собой объединениеReign of Chaos и The Frozen Throne — двух частей оригинальной Warcraft 3.

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