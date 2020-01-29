Пекин, , 02:17 — REGNUM Глава китайской полиции потребовал суровее карать за преступления, связанные с незаконным оборотом дикими животными и прочие незаконные действия, дабы гарантировать победу над эпидемией коронавируса в стране, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Член Госсовета КНР и глава Министерства общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи сделал соответствующие заявления во время национальной общественной телеконференции по вопросам общественной безопасности. Чжао распорядился всем ответственным обеспечить надлежащий контроль в своей сфере.

Нелегальная торговля или перевозка диких животных должна быть жестко пресечена, как и производство и торговля контрафактными препаратами, медицинским оборудованием, а также товарами, пользующимися особым спросом на фоне эпидемии.

Он также распорядился, чтобы полиции обеспечила безопасный и быстрый проход автомобилей через эпидемиологический контроль на КПП. Напомним, что от нового коронавируса в Китае скончались уже более 100 человек, а число заразившихся близится к пяти тысячам.