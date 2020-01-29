Анадырь, , 04:52 — REGNUM Открытие ледовой переправы через Анадырский лиман задерживается из-за недостаточной толщины льда и большого количества снега.

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В настоящее время бульдозеры расчищают торосы у берега, но из-за малой толщины льда, не превышающей 60 см, работы на самой ледовой трассе не ведутся — дорожники ждут, когда толщина льда нарастёт до 80 см, пишет ИА «Чукотка».

"На лимане после пурги много снега, на прямых участках его высота до 50 сантиметров, и лёгкий трактор ДТ-75 с ним просто не справляется. Постараемся расчистить дорогу к концу недели, как планировалось, но обещать не можем», — рассказал врио начальника ГБУ «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа» Михаил Одаренко.

Общая протяжённость ледовой трассы составит около 13 км. Сроки открытия и эксплуатации переправы зависят от погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье открыта десятая ледовая переправа — толщина льда позволяет передвигаться по реке любой технике.