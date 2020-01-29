Белвью, США, , 02:05 — REGNUM Обновление 2.7.1 многопользовательского шутера Destiny 2 лишило многих игроков редких материалов, которые нужны для улучшения брони и оружия. Об этом 29 января сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1222222847436902400

Многие геймеры разместили публикации на форуме Reddit и в соцсети Twitter, в которых они пожаловались, что после запуска серверов из их инвентаря пропали редкие материалы. Издание отмечает, что с этой проблемой столкнулись не все геймеры: сотруднику журнала Тиму Кларку повезло, однако его знакомому по игре — нет.

Студия Bungie опубликовала в Twitter объявление, в котором она сообщила, что сейчас работает над решением пробемы и тестирует патч, после выхода которого потеряные предметы должны будут вернуться.

https://twitter.com/BungieHelp/status/1222247732745605120

В Destiny 2 игрокам предлагается выступить в роли стража, который защищает последний город на планете от атак агрессивных инопланетных рас. Релиз игры состоялся 6 сентября 2017 года на платформах PlayStation 4 и Xbox One, и 24 октября 2017 года на ПК.

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