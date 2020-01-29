Пекин, , 01:42 — REGNUM Китай создаст временный «зеленый коридор» для поступления иностранной валюты для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщили 28 января в Государственной администрации иностранной валюты (SAFE).

Все подразделения, занимающиеся иностранной валютой, получили приказ запустить механизмы экстренного реагирования и временно упростить, а также ослабить некоторые правила управления иностранной валютой.

Местным департаментам и правительства необходимо импортировать материалы для профилактики и контроля за эпидемией. В связи с этим, процедуры закупки за рубежом и оплаты в иностранной валюте должны быть по максимуму упрощены.

Пожертвования в иностранной валюте могут идти напрямую на валютный счет получателя по текущему счету, в то время как все дополнительные условия и препоны для этого будут временно отменены в связи с эпидемией. Лимиты внешнего долга при заимствовании средств предприятиями могут быть отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, таможня Китая также упрощает процедуру таможенной очистки материалов, которые необходимы для борьбы с эпидемией нового коронавируса, унесшего жизни более 100 человек в Китае.

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