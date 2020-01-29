Ухань, Китай, , 01:30 — REGNUM Смертность от нового коронавируса пойдет на спад уже в ближайшее время, сообщил именитый китайский эксперт в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань 28 января в интервью Синьхуа.

«Пока не было разработано никаких препаратов для борьбы с вирусом, однако ученые и медики уже опробовали множество путей. Крупные улучшения были достигнуты в области систем поддержания жизни, а это приведет к падению смертности в дальнейшем», — заявил Чжун.

Как сообщало ИА REGNUM, академик Чжун Наньшань является членом главой национальной группы экспертов, собранной для контроля и профилактики распространения нового коронавируса и вызываемой им пневмонией.

По его прогнозам, пик заболеваемости новой пневмонией будет достигнут уже в течение 7−10 дней, а затем эпидемия пойдет на спад.

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