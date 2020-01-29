Ухань, Китай, 29 января 2020, 01:30 — REGNUM Смертность от нового коронавируса пойдет на спад уже в ближайшее время, сообщил именитый китайский эксперт в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань 28 января в интервью Синьхуа.
Как сообщало ИА REGNUM, академик Чжун Наньшань является членом главой национальной группы экспертов, собранной для контроля и профилактики распространения нового коронавируса и вызываемой им пневмонией.
По его прогнозам, пик заболеваемости новой пневмонией будет достигнут уже в течение 7−10 дней, а затем эпидемия пойдет на спад.
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