Пекин, , 01:05 — REGNUM Вспышка нового коронавируса может достичь своего максимума в течение недели или десяти дней, заявил известный китайский эксперт в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань 28 января в эксклюзивном интервью Синьхуа.

«Крайне сложно однозначно прогнозировать, когда эпидемия достигнет своего пика. Но я думаю, что это произойдет в течение недели или десяти дней, после чего начнутся заметные улучшения», — заявил Чжун.

Отметим, что Чжун является членом Китайской академии инженерии, а также главой национальной группы экспертов, собранной для контроля и профилактики распространения нового коронавируса и вызываемой им пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском городе Харбине пограничной с Россией провинции Хэйлунцзян закрываются туристические места и вводятся ограничения на работу объектов общепита с целью профилактики нового коронавируса (2019-nCoV).