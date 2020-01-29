Харбин, Китай, , 00:57 — REGNUM Столица китайской провинции Хэйлунцзян город Хабрин на северо-востоке Поднебесной временно закрывает туристические достопримечательности в целях борьбы с распространением нового коронавируса, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Работа всех турагентств города временно прекращается, в то время как поставщики услуг общественного питания теперь не будут обслуживать крупные праздники, банкеты и вечеринки. Меры призваны усилить профилактику заболеваемости новым коронавирусом путем недопущения большого скопления людей в местах общепита.

Снежный городок Харбина, который является популярным туристическим местом приостанавливает свою работу, о чем было объявлено на официальном сайте достопримечательности. Напомним, что коронавирус (2019-nCoV) привел к гибели уже более 100 человек в Китае, а количество заразившихся близится к 5000 человек.

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