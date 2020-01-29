Великий Новгород, , 00:23 — REGNUM В Великом Новгороде с уборкой первого снега, выпавшего в городе в ночь на 28 января, удовлетворительно справилась только муниципальная организация «Городское хозяйство», которая убирает 8% территории областного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Основную часть городских территорий убирают частные подрядчики — ООО «Мехуборка» и ООО «Чистый град», выигравшие муниципальный контракт.

«Накануне вечером и утром был сделан контрольный объезд города. Территория, где убирает МКУ «Городское хозяйство», убрана удовлетворительно, чего нельзя сказать о подрядчиках», — заявил вице-мэр Владимир Ерёмин.

Он подчеркнул, что подрядчиков предупредили о том, что «к снегопаду надо быть полностью готовым, чтобы убирать своевременно».

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» также сообщил, что ООО «Чистый град» и ООО «Мехуборка» не справились с уборкой снега.

«Нужно не только посыпать дороги пескосоляной смесью, но и убирать ее. Ещё раз убедился, что уборка города должна быть в руках муниципалитета. Там, где убирает «Городское хозяйство» — убрано удовлетворительно», — заявил мэр.

В администрации Великого Новгорода считают, что необходимо в дальнейшем развивать городскую службу за счёт приобретения техники и оборудования, чтобы можно было передавать ей большие объёмы городской территории для уборки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, привлечь муниципальную организацию к уборке Великого Новгорода было решено после прошлой зимы, когда качество уборки города от снега вызывало многочисленные претензии горожан. В рамках муниципального задания «Городское хозяйство» убирает неразграниченные территории и проезды, которые не относятся к муниципальным дорогам и не являются придомовыми территориями, а также территории исторического центра Великого Новгорода — всего 215,5 тыс. кв. метров.

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