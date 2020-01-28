Санкт-Петербург, , 23:58 — REGNUM На краудфандинговой платформе Planeta стартовал сбор средств на реализацию необычного проекта: памятника 1400 советстким женщинам, которые во времена Великой Отечественной войны были перевезены в оккупированную нацистами Норвегию. Результаты первой недели кампании были опубликованы инициаторами проекта 27 января на сайте сервиса.

Одним из участников проекта является скульптор и архитектор из Санкт-Петербурга Юрий Сальников, который однажды узнал, что в действительности его мать была одной из пленных женщин, увезенных в оккупированную Норвегию в 1944—1945 годах.

Всех их заставляли заниматься тяжёлым каторжным трудом, связанным с рыбной промышленностью. В этих условиях были рождены 139 детей, в том числе Юрий Сальников. В 2018 году был выпущен документальный фильм о его истории, который получил название «Не рабы рыбы».

Скульптор выступил с предложением поставить памятник этим героическим женщинам в норвежском городе Буде, где он родился.

Он создал его модель, которой дал название «Женщина на ветру», предложил проект мэру города, однако с первой попытки реализовать его не удалось. Тем не менее в октябре 2019 года автору удалось договориться с представителями норвежских властей поставить памятник в другом месте — населённом пункте Свинойе, расположенном напротив Буде.

Общий бюджет памятника составляет около 5 миллионов и с первой попытки организаторам кампании не удалось собрать средства, поэтому они решили разделить сбор на этапы. На первом было решено сделать упор на народное финансирование.

Кампания на сервисе Planeta была запущена 20 января 2020 года, на момент написания этой новости авторам проекта удалось собрать около 30,5 тыс. рублей. Организаторы кампании просят политиков, блогеров, представителей СМИ и всех неравнодушных людей поддержать кампанию. Сбор будет продолжаться на протяжении ещё 53 дней.

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