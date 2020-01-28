Москва, , 23:50 — REGNUM Власти Москвы обещают обустроить прилегающие территории около 70 станций метрополитена, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московской железной дороги (МЖД) до конца 2020 года. Об этом сообщили 28 января в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

Как уточняется, столичным комплексом городского хозяйства запланированы мероприятия по благоустройству территорий и созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами, платформами и станциями. Также планируется обустроить инфраструктуру соответствующих маршрутов городского общественного транспорта.

В частности, такие работы будут проведены в районе 10 станций метрополитена. Это строящиеся станции Большой кольцевой линии «Рубцовская», «Стромынка», «Улица Народного ополчения», «Аминьевское шоссе», «Проспект Вернадского», «Улица Новаторов», «Мичуринский проспект», «Воронцовская» и «Зюзино», а также уже открывшаяся станция «Бутырская», сообщили в департаменте.

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