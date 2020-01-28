Москва, , 23:20 — REGNUM Органами Следственного комитета России в 2019 году расследовано более полутысячи уголовных дел по статьям о терроризме и экстремизме. Об этом сообщил 28 января глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Расследовано почти 300 актов терроризма, 250 преступлений экстремистского характера», — сказал Бастрыкин, выступая на расширенном заседание Совета молодых следователей.

Напомним, в декабре глава ФСБ России Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета заявил, что российские спецслужбы за год предотвратили около 50 преступлений террористической направленности.

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