Ташкент, , 22:52 — REGNUM В 2020 году президентом Узбекистана поставлена задача построить 269 футбольных полей, волейбольных, баскетбольных и бадминтонных площадок, 178 залов для бокса, кураша, фитнеса и гимнастики, 32 теннисных корта, сообщает пресс-служба Мирзиёева по итогам проведенного 28 января совещания.

«Министерству физической культуры и спорта поручено совместно с министерством строительства подготовить типовые проекты по строительству в районах спортивных сооружений с применением недорогих и энергосберегающих материалов», говорится в сообщении.

На совещании озвучивалась необходимость доведения общего числа регулярно занимающегося физической культурой и спортом населения до 18 процентов в текущем году, до 30 процентов — к 2025 году, а также привлечения к массовому спорту не менее 30 процентов детей и молодежи от 7 до 30 лет.

«На совещании особое внимание было уделено вопросу подготовки спортсменов к Олимпийским и Паролимпийским играм 2020 года в Токио», говорится в сообщении.