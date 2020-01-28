Великий Новгород, , 21:53 — REGNUM В Великом Новгороде общественные слушания по поправкам в Конституцию РФ состоятся 30 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной общественной палаты, которая организует мероприятие, слушания начнутся в 16:00 в Общественно-аналитическом центре на улице Славной.

На слушания приглашены члены Общественной палаты Новгородской области, представители областных министерств и ведомств, руководители некоммерческих организаций, а также представители Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, регионального отделения Пенсионного фонда, сотрудники МФЦ и журналисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже более 20 региональных общественных палат провели слушания и направили свои резолюции в Общественную палату РФ.

В самой Общественной палате РФ слушания по поправкам в Конституцию РФ пройдут 29 января.