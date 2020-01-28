Нижний Новгород, , 21:35 — REGNUM В течение недели с 20 по 26 января на территории Нижнего Новгорода наблюдается превышение недельного эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 11%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотренадзора.

В ведомстве отметили, что в структуре циркулирующих вирусов доля гриппа увеличивается, а респираторных вирусов не гриппозной этиологии — увеличивается.

С декабря 2019 года выявлено 125 находок гриппа, в основном выявляется грипп А.

На территории области также наблюдается рост распространения заболеваемости ОРВИ без превышение эпидпорогов. При этом в 4% учебных учреждений Нижегородской области полностью или частично приостановлены занятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время основную опасность представляет не до конца исследованный китайский коронавирус. Число заболевших уже превысило 4,5 тыс. человек по всему миру, 106 человек погибли. Зафиксированы случаи заболевания за пределами Китая — в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Малайзии, Франции.