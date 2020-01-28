Париж, , 21:21 — REGNUM Российского гражданина Александра Винника, которого власти Греции экстрадировали во Францию, был доставлен из больницы в парижский суд, где прошли слушания по его делу. Об этом сегодня, 28 января, сообщает РИА Новости.

Напомним, что российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. В Америке Винника обвиняют в создании без лицензии властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.

Власти Российской Федерации также добиваются выдачи Винника. Дело в греческом суде тянулось очень долго, и всё это время Винник сидел в тюрьме. Примерно через год после задержания Винника власти Франции неожиданно потребовали его выдачи, так как он якобы занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.

На прошлой неделе Винника увезли из больницы в Греции в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что он находится в больнице во Франции.

Слушания по его делу в парижском суде прошли в закрытом режиме.