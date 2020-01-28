Дамаск, , 21:03 — REGNUM В одном из населённых пунктов Сирии нуждающимся жителям было выдано 250 продовольственных комплектов. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Шара провинции Деръа, в ходе которой нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,91 тонны», — сказал Боренков.

По его словам, всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2348 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 943,3 тонны.

Помимо этого, за прошедшие сутки медицинскими специалистами Минобороны РФ была оказана медицинская помощь 249 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо, Камишлия провинции Хасеке. Всего медицинская помощь оказана 120 644 жителям Сирии.