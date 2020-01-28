Таранто, Италия, , 20:55 — REGNUM В итальянском порту Таранто во вторник, 28 января, с борта корабля Ocean Viking высадились сразу 403 нелегальных мигранта.

В составе этой группы, собранной перевозчиками мигрантов с лодок у побережья Ливии — 216 взрослых мужчин, 38 взрослых женщин и 149 несовершеннолетних.

В 2018—2019 годах во время работы лидера «Лиги» Маттео Сальвини главой МВД Италия резко ограничила доступ мигрантов на свою территорию, приняв несколько новых законов и перестав впускать корабли перевозчиков в свои порты. Поток нелегальных мигрантов снизился более чем на 90%.

После формирование поддержанного ЕС нового правительства либералов и популистов власти страны по просьбе евробюрократов вновь смягчили условия допуска мигрантов, однако одновременно с этим настаивают на необходимости «перераспределения» этого потока в другие страны ЕС.