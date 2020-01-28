Женева, Швейцария, , 20:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время направит группу специалистов в Китай в связи с распространением нового типа коронавируса. Решение об этом принято в ходе визита в страну генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Как говорится в распространённом 28 января заявлении, эксперты организации намерены сотрудничать с китайскими специалистами с целью получения дополнительных сведений о вирусе и выработки «глобального ответа» на угрозу его распространения.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что ВОЗ может в любой момент вновь созвать свой чрезвычайный комитет по китайскому коронавирусу.

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