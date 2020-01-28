Владимир, , 20:38 — REGNUM Во Владимирской области в 2019 году на 14,6% сократилось число лиц, совершивших преступления. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в 2018 году их было зарегистрировано 8 тыс. 338, в 2019-м — 7 тыс. 120.

На 3,6% снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах. На 11,7% меньше преступлений было совершено на улицах. Также на 18,7% меньше преступлений совершили люди в состоянии алкогольного опьянения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным прокуратуры, в целом в 2019 году количество преступлений снизилось на 2,8%, однако в их структуре стало больше тяжких и особо тяжких преступлений.

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