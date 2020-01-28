Мюнхен, Германия, , 20:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Баварии проверяет контакты гражданина, заразившегося коронавирусом от жительницы Шанхая, 28 января сообщает агентство Reuters.

По словам представителя исследовательской группы Мартина Хоха, заболевший находился в тесном контакте как минимум с 40 коллегами и членами семьи, и это число может возрасти.

Заражение самого 33-летнего баварца произошло 21 января. Инкубационный период китайского коронавируса 2019-nCoV может составлять от одного дня до двух недель.

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