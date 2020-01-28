Владимир, , 20:24 — REGNUM Во Владимирской области на 12,4% возросло число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, в 2019 году их было зарегистрировано 4 тыс. 642, а в 2018-м — 4 тыс. 130.

Худшую динамику по этому показателю продемонстрировали Кольчугинский, Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный районы и город Владимир. В них количество тяжких преступлений возросло более чем на 20%.

Общая раскрываемость преступлений за год снизилась и составила 54,8%. В прокуратуре это объяснили снижением количества преступлений. Наименьшая раскрываемость — во Владимире (47,4%), в Ковровском районе (48%), городе Радужном (50,5%) и Селивановском районе (51,6%).

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