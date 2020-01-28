Владимир, , 20:16 — REGNUM Во Владимирской области в 2019 году на 2,8% снизилось общее число зарегистрированных преступлений. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной прокуратуры, по итогам года было зарегистрировано 16 тыс. 787 преступлений, а в 2018 году — 17 тыс. 263.

В отдельных районах, наоборот, показатель преступности вырос: в областном центре — на 8,5%, в Юрьев-Польском районе — на 26,2%, в Кольчугинском — на 11,6%, Камешковском — на 5,6%, Гороховецком — на 1,8%.

В некоторых районах снижение уровня преступности в несколько раз превысило средние по региону показатели. В Ковровском районе по сравнению с 2018 годом преступлений стало меньше на 16,5%, в Меленковском — на 13,9%, Вязниковском — на 12%, Суздальском — на 11,3% и в Судогодском — на 11,2%.

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