Судогда, Владимирская область, , 20:00 — REGNUM В деревне Ново-Петрово Судогодского района Владимирской области ликвидировали несанкционированную свалку твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба региональной прокуратуры.

Свалка располагалась в водоохранной зоне ручья без названия, притока реки Ущерка. Отходы, которые там сбрасывали, — строительный мусор, пластик, полиэтилен, автомобильные шины.

После прокурорской проверки главе администрации Вяткинского сельского поселения внесли представление, и свалку ликвидировали.