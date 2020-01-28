Гонконг, Китай, , 20:06 — REGNUM Вакцина против нового коронавируса 2019-nCoV разработала учёными в Гонконге, пишет 28 января South China Morning Post.

Тем не менее она ещё не прошла тестирование, которое потребует не один месяц — и это только на животных, не говоря о необходимости клинических испытаний на людях.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России также ведётся разработка вакцины от нового вируса, который в декабре прошлого года начал распространяться из города Ухань (провинция Хубэй, Китай).

Вызываемая вирусом пневмония оказалась в ряде случаев смертельно опасной: от неё скончались уже 106 человек, однако есть и случаи выздоровления.

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