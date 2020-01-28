Москва, , 19:51 — REGNUM Внешний вид нового типа паспортов граждан РФ будет напоминать банковскую карту. Об этом в интервью изданию «Известия» заявила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

По её словам, карточка будет содержать фотографию обладателя, его фамилию, имя и отчество, а также дату и место рождения. Эту же информацию будет содержать и микрочип, который будет встроен в карточку.

Также чип будет носить более детальную информацию — отпечатки пальцев, место жительства, СНИЛС. Не исключено, что в чип будут включены данные о водительских правах.

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.