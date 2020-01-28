Москва, , 19:37 — REGNUM В Москве с 20 января наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, но превышения недельных эпидемических порогов среди населения не зарегистрировано. Об этом сообщает 28 января пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве информируют, что вМоскве к настоящему времени завершена прививочная кампания против гриппа.

«В предэпидемический период текущего эпидсезона за счёт всех источников финансирования привито более 7 млн 488,8 тысячи человек, в том числе более 1 млн 168,3 тысячи детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что охват прививками против гриппа составил около 60,2% населения столицы.