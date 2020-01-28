Мюнхен, Германия, , 19:28 — REGNUM Гражданин Германии, у которого был обнаружен китайский коронавирус, чувствует себя хорошо, 28 января сообщает агентство Reuters.

По сообщению министерства здравоохранения Баварии, пациент находится в «хорошем состоянии». Несмотря на это, ему придется оставаться в изоляторе значительное время.

Известно, что заболевший — сотрудник компании Webasto в баварском Стокдорфе. Он заразился после визита сотрудника компании из Шанхая.

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