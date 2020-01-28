Алма-Ата, Казахстан, , 19:22 — REGNUM В Казахстане скончался второй пилот самолёта авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение в конце декабря в Алма-Ате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление здравоохранения.

21 января второй пилот самолёта был выписан из больницы в стабильном состоянии и переведён на амбулаторное лечение.

Сегодня, как сообщается, мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Прибывшими сотрудниками скорой помощи были предприняты меры по восстановлению сердечной деятельности, но они оказались безуспешны.

Как передавало ИА REGNUM, 27 декабря самолёт авиакомпании Bek Air потерял высоту после взлёта в аэропорту Алма-Аты, пробил бетонное ограждение и врезался в строящееся здание. В результате аварии погибли 12 человек, включая командира воздушного судна, ещё около 50 человек пострадали.

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