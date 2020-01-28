Челябинск, , 19:18 — REGNUM В Челябинске возросло финансирование городской Службы спасения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Денег выделяют больше на её техническое оснащение. В течение 2020 года предстоит купить аварийно-спасательный автомобиль, а также обновить оборудование центра оповещения Единой дежурно-диспетчерской службы. Только автомобиль обойдётся в 4 млн 400 тыс. рублей. Также в планах — потратить 1 млн 464 тыс. рублей на средства индивидуальной защиты спасателей.

В 2019 году на службу выделили 370 тыс. рублей. На эти деньги закупили спасательное оборудование и средства для индивидуальной защиты.