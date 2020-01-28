Владимир, , 19:15 — REGNUM Во Владимирской области с 20 по 26 января гриппом и ОРВИ заболели 9 тыс. 617 человек. Как сообщила пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на 11,2%.

Большинство заболевших — 6 тыс. 573 — дети. В детских возрастных группах эпидпорог превышен сильнее всего. В областном центре к медикам обратились 3 тыс. 843 человека, более 2,5 тыс. из них — дети.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовали 62 больных ОРВИ. Было выявлено 11 случаев «свиного гриппа», восемь случаев гриппа группы В, а также случаи аденовирусной инфекции и парагриппа.