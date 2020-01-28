Москва, , 19:40 — REGNUM Программа реновации в столице нуждается в серьёзном реформировании. Об этом 28 января заявил депутат Московской городской думы, глава фракции «Справедливая Россия» Магомет Яндиев на дебатах представителей законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Реновация требует не дополнительного регулирования, а коренного преобразования. У нас порядка 40 тысяч очередников — это 10% от объема реновации и получается мы их бросили на произвол судьбы. Правила переселения чётко не определены. Имеет место воровство денег жильцов. Теряется привычный вид города. Качество публичных слушаний имеет много нареканий», — озвучил позицию «СР» глава фракции в МГД.

Также он призвал совместно решать проблемы, в том числе учитывать очередников, чтобы решить проблемы с выделением жилья для них за 3−4 года.

«Программа реновации — самая масштабная программа, которая будет реализовываться в Москве. Чтобы дать ответы на эти вопросы, необходимо все гарантии москвичей прописать в законе. От этого родился закон о гарантиях москвичей при переселении. Мы считаем, что законы хорошие, но некоторая корректировка нужна, и мы видим эти проблемы», — парировал глава фракции «ЕР» в Мосгордуме Степан Орлов.

Орлов отметил, что в случае масштабных изменений в законодательстве программа реновации затормозится на долгие годы. Но она должна жить, поэтому необходимо вносить корректировки, но не кардинальные изменения.

В итоге жюри отдало предпочтению фракции «Единой России», которая вышла в финал, где встретится с командой депутатского объединения «Моя Москва».

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