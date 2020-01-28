Берлин, , 19:00 — REGNUM В ходе крупнейшего мирового аграрного форума «Зеленая неделя», который завершился в Берлине, российский производитель фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро» представил экологическую маркировку российских минеральных удобрений. Знак экомаркировки является частью национального бренда «Зеленый стандарт», он подтверждает соответствие минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками нормативам национальных стандартов.

Появление экомаркировки в России связано с общемировой тенденцией к ужесточению экологических требований к минеральным удобрениям, в том числе в части допустимых норм содержания токсичных элементов и, прежде всего, кадмия. В 2019 году Евросоюз принял решение о повсеместном запрете с 2022 года оборота фосфорных удобрений с содержанием кадмия выше 60 мг/кг. В то же время, новые правила предусматривают, что минеральные удобрения, в которых содержание кадмия не превышает 20 мг/кг, могут маркироваться особым знаком экологического соответствия. В эту привилегированную категорию попадают фосфорсодержащие удобрения из России. Национальные требования к чистоте удобрений значительно жестче европейских. Новый российский ГОСТ на минеральные удобрения с улучшенными экологическими характеристиками устанавливает предельные нормы содержания кадмия в 20 мг/кг. Поэтому российские производители могут использовать экологическую маркировку для своей продукции уже сегодня.

«В каждой стране, где развивается интенсивное растениеводство и где фермеры заботятся о природных ресурсах и чистоте своей продукции, минеральные удобрения из России теперь будут выделяться не только своей эффективностью, но и маркировкой, указывающей на их российское происхождение и, следовательно, на их высокие экологические характеристики», — заявил заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ФосАгро, член правления РАПУ Сергей Пронин.

Он также отметил, Евросоюз, применяющий прогрессивный подход к соблюдению экологической чистоты сельхозпродукции, поступательно наращивает потребление российских фосфорсодержащих удобрений. Доля ФосАгро на рынке импортируемых в Европу фосфорсодержащих удобрений — не менее 15%, России — около 20%. Этот рост происходит на фоне действующего в ЕС в отношении российских производителей дискриминационного таможенного тарифа в размере 6,5%.

«По сути, европейский рынок в течение многих лет закрывался от экологически чистых российских удобрений. Недавно принятые нормативы, возможно, будут способствовать пересмотру европейских ввозных пошлин в зависимости от «чистоты» продукции. Что в перспективе внесет дополнительный вклад в увеличение российского несырьевого неэнергетического экспорта», — подчеркнул Сергей Пронин.

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