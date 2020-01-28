Грозный, , 18:54 — REGNUM Чем выше уровень стабильности и безопасности в Чечне, тем сильнее нападки на нее со стороны недоброжелателей. Между тем чеченский народ, не обращая внимание на злопыхателей, «щедро финансируемых недругами России», продолжает идти своим курсом, обозначенным первым руководителем республики Ахматом-Хаджи Кадыровым.

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя сообщения последних недель о том, что он якобы возложил свои полномочия на премьер-министра не просто так.

«Ответственно заявляю недругам Чеченской Республики и России: не дождётесь! Если даже вы в день миллион раз будете негативно говорить и писать о ЧР, мы не свернём со своего пути, избранного нашим первым президентом, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым, и поддержанного народом на референдуме», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Напомним, в середине января 2020 года стало известно, что Кадыров временно возложил обязанности руководителя республики на премьер-министра Муслима Хучиева. Позже пресс-секретарь главы Чечни пояснил, что Кадыров немного приболел и проходит курс лечения.

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