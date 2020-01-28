Майкоп, , 19:01 — REGNUM В Майкопе с симптомами ОРВИ госпитализировали молодую девушку, вернувшуюся из Китая. Медики проверяют ее на наличие коронавируса, пишет 28 января «Интерфакс-Юг».

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергея Завгородного, девушка сама обратилась к медикам с недомоганиями. Ее уложили в больницу и поместили на карантин. Для уточнения диагноза у больной взят материал, который в настоящее время находится в работе.

При этом Завгородний отметил, что симптомы ОРВИ и состояние девушки не доказывают наличие у пациентки какой-либо опасной инфекции, в том числе коронавируса.

«Пациентка чувствует себя удовлетворительно, даже повышенной температуры нет. Она даже не нуждается в госпитализации, однако до уточнения диагноза находится под присмотром врачей», — сказал руководитель регионального Роспотребнадзора.

Добавим, что в Китае, по последним данным, зарегистрировано более 4,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Болезнь уже унесла жизни 106 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах, в том числе и в Европе.