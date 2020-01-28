Москва, , 17:23 — REGNUM Аборты, проводимые по желанию, а не по медицинскому предписанию, должны быть исключены из обязательного медицинского страхования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.

«Умножение населения — одна из важных целей, которые сегодня стоят перед государством. Она легко решается, как говорится, влёт, если мы сокращаем на порядок количество абортов», — заявил патриарх Кирилл.

Он отметил, что тема абортов вызывает неоднозначную реакцию в обществе, и тем не менее выведение абортов из обязательного медицинского страхования не только выглядит разумно с нравственной точки зрения, но и хорошо отразится на демографической ситуации в стране.

«Буду говорить об этом и впредь, пока мы не придём к разумному решению, исключив лишение жизни по желанию, а не по медицинским показаниям из понятия медицинской помощи. Выведем аборты из обязательного медицинского страхования», — подчеркнул патриарх.