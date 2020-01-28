Москва, , 17:14 — REGNUM Граждане России должны иметь полный контроль над сведениями о себе на цифровых платформах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.

«Многих верующих беспокоит заложенная в соответствующих законопроектах возможность сбора избыточных сведений. Поэтому обращаюсь с просьбой предусмотреть возможность предоставления гражданину полного контроля за сведениями о себе», — заявил Патриарх Кирилл.

Он уверен, что цифровизация, хотя и необходима, может содержать серьёзные риски в отношении сохранения сведений о гражданах в универсальном банке данных.

«Ведь это во многом зависит от человеческого фактора. Порой даже больше, чем от самых современных систем защиты информации», — указал Патриарх Кирилл.

«Я также получаю обращения, в которых наши сограждане просят передать вам их озабоченность из-за отсутствия альтернативы создавемым документам в электронном виде. Те люди, которые отказались от получения документов и услуг в электронном виде, зачастую так и остаются, например, без пенсий или льготных проездных билетов на городском транспорте, а местные органы разводят руками и ссылаются на отсутствие нормативных оснований», — добавил он.