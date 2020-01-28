Москва, , 16:36 — REGNUM Выведение абортов из обязательного медицинского страхования является ключевым элементом для реализации успешной демографической политики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.

«Буду говорить об этом и впредь, пока мы не придём к разумному решению, исключив лишение жизни по желанию, а не по медицинским показаниям из понятия медицинской помощи. Выведем аборты из обязательного медицинского страхования», — заявил патриарх Кирилл.

«Глубоко убеждён в том, что нужно сократить количество абортов. Тема умножения населения — одна из важных тем. Огромные просторы страны, мощное экономическое развитие — всё это требует большого количества людей. И народонаселение — это одна из важных целей, которые стоят сейчас перед государством. Она легко решается, как говорится, влёт. Если мы сокращаем на порядок количество абортов», — подчеркнул он.

По его мнению, за десять лет Россия сможет увеличить количество своего населения на 10 млн, если добьётся прогресса «в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни».

«А потом по возрастающей — и 150 млн, и 160 млн, и это никакая не фантазия. И никакие иные способы не помогут так радикально решить проблему народонаселения, как значительное ограничение абортов», — указал патриарх Кирилл.