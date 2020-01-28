Гонконг, Китай, , 16:36 — REGNUM Граница Гонконга с материковым Китаем будет частично закрыта с 30 января из-за коронавируса, пишет 28 января South China Morning Post.

Соответствующее заявление сделала глава гонконгской администрации Кэрри Лэм. По её словам, будут сокращены авиарейсы в Китай — примерно в два раза. Также сокращается количество автобусных перевозок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Гонконга заявили, что закрывают железнодорожное сообщение с материковым Китаем из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

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