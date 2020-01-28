Москва, , 16:34 — REGNUM Законопроект, направленный на «электронизацию» процесса получения визы для иностранных туристов, прибывающих на территорию России, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Предлагается введение механизма получения электронных виз, которые будут оформляться через единый центр оформления электронных виз, находящийся в Москве. Туристам достаточно будет подать документы в электронном виде через портал МИД России, следует из текста документа.

Введение электронной визы позволит избежать повышенных расходов на содержание командированных сотрудников консульств и посольств Российской Федерации, приводят аргументы авторы.