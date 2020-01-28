Токио, , 16:34 — REGNUM Компания Capcom анонсировала мобильную ролевую игру Monster Hunter Riders. Об этом 28 января сообщает Gematsu.

В Riders игроки возглавят команду наездников на чудовищах из серии игр Monster Hunter. Сообщается, что в ближайшие месяцы проект станет доступен в Японии.

Напомним, Monster Hunter — это серия ролевых игр об охоте на огромных чудовищ. В ней геймеры должны побеждать монстров и создавать из их частей более мощные оружие и доспехи.

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