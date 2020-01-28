Волгоград, , 16:34 — REGNUM Несколько многоэтажных домов остаются без отопления и горячей воды в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. Крупная коммунальная авария произошла ещё 25 января. В Концессиях теплоснабжения заявили, что теплоноситель поступает до ввода во все дома Тракторозаводского района и в холодных батареях виноваты управляющие компании.

По данным пресс-службы Концессий теплоснабжения, 25 января на сетях энергоснабжающей компании произошёл скачок напряжения, повлекший отключение электроэнергии котельной Тракторозаводского района. Из-за этого на сетях теплоснабжениях случился перепад давления и как следствие — технологические нарушениям на нескольких участках сети. 2/3 потребителей отопление и горячую воду вернули в этот же день до 21:00, аварию на сетях устраняли пять бригад.

«Если батареи в квартирах остаются холодными, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. УК и ТСЖ обязаны провести регулирование внутридомовых сетей после возобновления подачи ресурса», — подчеркнули в Концессиях.

Карту замерзающих горожан решили составить в издании «Волгоград онлайн». Жители прислали минимум восемь адресов, где до сих пор нет отопления.