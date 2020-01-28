Санта-Моника, США, , 16:28 — REGNUM Американский геймдизайнер Кори Барлог хотел бы увидеть сериал по мотивам игры God of War от Netflix. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter 27 января.

https://twitter.com/corybarlog/status/1221899946946772992

Разработчик считает, что из видеоигр могут получаться превосходные сериалы. Барлог назвал кино «свиданием» с персонажами истории, а игры и телешоу — «отношениями».

Напомним, God of War — это серия экшен-игр, основанная на греческой и скандинавской мифологии. Последняя часть франшизы вышла в 2018 году.

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