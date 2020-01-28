Москва, , 16:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об избрании управляющих компаний для ведомственного жилья. Документ опубликован сегодня, 28 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что действующий Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает, что все управляющие компании в многоэтажных домах выбираются жильцами на общем собрании. Однако практически в каждом городе России есть так называемые ведомственные дома, владельцами которых являются местные власти.

На сегодняшний день в таких домах управляющие компании просто назначаются владельцем.

В новом законе сказано, что все управляющие компании в многоэтажных домах, в том числе ведомственном жилье, будут выбираться по конкурсной процедуре. Иными словами, в случае с ведомственными домами, местное самоуправление будет выставлять каждый такой дом на открытый конкурс, где управляющие компании могут сразиться, предложив свои услуги. Основным критерием в конкурсе будут цена и качество.