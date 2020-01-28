Москва, , 16:25 — REGNUM Тест на наличие коронавируса в Москве прошли уже 11 человек. Об этом заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Её слова публикует сайт информационного центра правительства Москвы.

«На сегодняшний день в Москве с возможным подозрением на коронавирус было проведено тестирование 11 человек — ни у кого это заболевание не подтвердилось. Все тесты отрицательны», — сказала вице-мэр.

Пока в Москве не подтвердилось ни одного случая нового заболевания.

Ракова отметила, что власти Москвы следят за новостями из Китая.