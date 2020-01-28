Москва, 28 января 2020, 16:25 — REGNUM Тест на наличие коронавируса в Москве прошли уже 11 человек. Об этом заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
Её слова публикует сайт информационного центра правительства Москвы.
«На сегодняшний день в Москве с возможным подозрением на коронавирус было проведено тестирование 11 человек — ни у кого это заболевание не подтвердилось. Все тесты отрицательны», — сказала вице-мэр.
Пока в Москве не подтвердилось ни одного случая нового заболевания.
Ракова отметила, что власти Москвы следят за новостями из Китая.